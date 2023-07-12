В Ленобласти учредили совет по улучшению качества жизни

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании совета по улучшению качества жизни. Как сообщает пресс-служба областной администрации, консультативный орган будет действовать при главе региона.

В новую структуру вошли чиновники, начальники профсоюзов, научных, образовательных и общественных организаций. Она будет заниматься повышением качества и доступности социальных услуг и прививать "человекоцентричную культуру" в органах власти.

Советы по улучшению качества жизни действуют уже в нескольких субъектах Федерации. Они заняты внедрением социальных стандартов, разработанных Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Фото: ЗАКС.Ру