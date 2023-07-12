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Новости 12:26

Сбербанк заблокировал счета петербуржцам, помогавшим беженцам

фото ЗакС политика Сбербанк заблокировал счета петербуржцам, помогавшим беженцам

Петербургская журналистка Галина Артеменко рассказала ЗАКС.Ру, что Сбербанк заблокировал её счет, на который собирались деньги для помощи беженцам. По словам Артеменко, заморозка произошла накануне вечером. 

Журналистка сообщила, что написала заявление в Сбербанк. В бумаге она указала, что деньги ей перечисляли добровольно, а средства шли на помощь украинским беженцам.

Сбербанк 12 июля ответил, что счет не разблокирует, а также запрещает открывать новый, рассказала Артеменко. Она добавила, что причина отказа якобы в сборах средств на сомнительные цели.

Артеменко сообщила, что ей позволили снять часть суммы, находящейся на карте. Также ей сообщили в Сбербанке, что ежемесячно она может снимать в отделении свою зарплату и пенсию. Закрыть счет журналистке, по ее словам, не разрешили. 

Беженцам Артеменко покупала телефоны, сим-карты, очки, лекарства, медицинские изделия, еду, посуду, одежду и многое другое. Оплата происходила с карты Сбербанка, на которую поступали пожертвования, уточнила журналистка:

- Сейчас я понимаю, что, видимо, мне надо было все эти полтора года за каждый чих сохранять чек. <...> Сбербанк же видит, [на что потрачены деньги], всё же картой оплачено.

Артеменко рассказала, что также счета заблокировали другим людям, которые помогали беженцам. Среди них, по ее словам, религиозный деятель и правозащитник Григорий Михнов-Вайтенко и Егор Захаров. Об этом же сообщил депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский в своем Telegram-канале. Он добавил, что связался с руководством банка и поручился за активистов. Там ему сообщили, что блокировка произошла автоматически:

"Блокировка вызвана действиями автоматической программы, которая воспринимает многочисленные переводы на один счет или карту как "подозрительные", это не злой умысел по созданию помех для помощи беженцам. <...> Переслал в Сбер информацию, которую они запросили. Спасибо им, что сразу отозвались", - написал Вишневский. 

София Саттарова / Фото: pixabay


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