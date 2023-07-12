Дрозденко предложил задействовать ветеранов СВО в сборке беспилотников

Ветераны специальной военной операции могли бы заниматься изготовлением продукции, необходимой в Донбассе, считает губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его мнению, для этого следует создать отдельные производственные площадки.

"Предложил государственному фонду "Защитники Отечества" в том числе предусмотреть открытие производственных площадок", — сообщил он в своем Telegram-канале, комментируя свою идею.

По мнению Дрозденко, бывшие участники СВО могли бы собирать беспилотники или печатать запчасти на 3D-принтерах для последующей отправки в зону спецоперации. Он также отметил, что в областных отделениях фонда "Защитники Отечества" предусмотрены учебные мастерские, на базе которых могут быть развернуты подобные цеха.

Сегодня же в Гатчине состоялось открытие третьего по счету в Ленобласти отделения фонда. Предполагается, что последний будет помогать участникам СВО с решением различных проблем, в том числе касающихся получения медпомощи, с новым трудоустройством и с получением новой специальности.

Фото: Telegram-канал "Александр ДроZденко"