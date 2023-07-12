Бельский потерял одну позицию в рейтинге "Медиалогии"

Спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский по итогам прошедшего июня удержался в первой тройке рейтинга глав региональных парламентов, подготовленных "Медиалогией". В то же время по сравнению с майскими результатами он лишился одной позиции, переместившись со второго места на третье.

Первое место в рейтинге сохранил за собой глава парламента Крыма Владимир Константинов, на вторую позицию поднялся его коллега из Московской области Игорь Брынцалов. Бельский занял третье место с уровнем медиаиндекса 11 404,1.

Место в первой тройке Бельский получил благодаря упоминаниям в СМИ таких событий, как подписание с губернатором Александром Бегловым плана законопроектной работы на 2023-2024 годы, участие в церемонии открытия памятника Ксении Блаженной, встреча с членом политбюро центрального комитета коммунистической партии Вьетнама Нгуен Ван Нэном и поздравление выпускников школ.

Фото: ЗАКС.Ру