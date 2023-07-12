Градозащитники пожаловались на несанкционированные работы в доме-памятнике на Васильевском острове

Петербургские активисты 12 июля сообщили о начавшихся без какого-либо согласования с чиновниками строительных работах в доме Макарова (Бернштейна), расположенном на углу Малого проспекта и 5-й линии Васильевского острова. Здание признано выявленным объектом культурного наследия.

Утверждается, что владелец прорубает двери в лицевом фасаде. Для такого рода работ требуется не только санкция КГИОП, но и согласие всех жильцов. Градозащитники как можно скорее ждут вмешательства силовиков в несанкционированные работы.

"Собственник предъявляет жителям листок А4 от 2005 года, в котором на тот момент первый зампред КГИОПа О.В. Таратынова (ныне - директор ГМЗ "Царское Село") рассуждает о теоретической возможности устройства дополнительных входов и указывает на необходимость согласования проекта в КГИОП", - рассказали защитники здания.

Ситуацию охарактеризовал как варварство в своем Telegram-канале депутат ЗакСа Борис Вишневский. Он успел направить обращения в Следственный комитет, КГИОП и в администрацию Василеостровского района. Депутат добивается срочного прекращения строительных работ и возбуждения уголовного дела.

Дом Макарова (Бернштейна) был возведен в конце 1860-х годов и надстроен в 1912 году.

фото: SOS СПб СНОС / Telegram