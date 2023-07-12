В Ленобласти осталось только два предприятия, простаивающие из-за санкций

Предприятий в Ленинградской области, вынужденно находящихся в режиме простоя из-за западных санкций, осталось только два, передает ТАСС со ссылкой на замглавы комитета по труду и занятости Тимофея Котова. По его оценке, это свидетельствует о прогрессе, поскольку еще год назад увольнение грозило свыше 10 тысячам рабочих в регионе.

"Это 115 организаций заявляли о введении режима простоя или неполного рабочего дня, планировались увольнения персонала. На сегодняшний день в простое находятся всего 14 предприятий, это 459 человек", - уточнил чиновник.

Двенадцать из четырнадцати простаивающих предприятий находятся в этом режиме по причине сезонного характера труда.

Регистрируемую безработицу в Ленобласти оценивают в 0,3%, тогда как общий ее уровень почти десятикратно выше.

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