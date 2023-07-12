В Петербурге прошли пикеты в память о Валерии Новодворской

По случаю девятой годовщины со дня смерти советской диссидентки и российской публицистки Валерии Новодворской у Соловецкого камня в Петербурге прошла акция ее памяти. Мероприятие с демонстрацией плакатов осветил портал MR7.

"Пример несгибаемости Валерии Новодворской придает сил", - сказал журналистам один из участников акции.

Другая участница посетовала на то, что с каждым годом в память о Новодворской у Соловецкого камня собирается все меньше людей. На плакатах двоих активистов были написаны цитаты Новодворской.

До конца своих дней публицистка, последовательно критиковавшая курс президента Владимира Путина, оставалась лидером политического движения "Демократический союз". Ее смерть в 2014 году наступила в результате неудачно исполненной медицинской операции. В 2023 году вышел документальный фильм о Новодворской.

фото: Анна Мотовилова / MR7