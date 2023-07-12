Миронов призвал Путина воссоздать Пограничные войска

Лидер справедливороссов Сергей Миронов официально обратился к президенту Владимиру Путину с идеей возродить Пограничные войска РФ, упраздненные ровно двадцать лет назад. До своей ликвидации военизированная структура подчинялась персонально и напрямую главе государства.

Избавление от Пограничных войск как самостоятельной организации Миронов считает оправданным для 2003 года, когда, по его мнению, стране от соседей ничто не угрожало.

Однако в условиях проведения военной спецоперации, с точки зрения депутата Госдумы, ситуация в корне изменилась, и в особой охране, в частности, нуждается в его глазах западная граница России. Миронов уверен, что воссозданные Пограничные войска должны вести "соответствующие организационно-штатные и военно-технические мероприятия".

Фото: ЗАКС.Ру