Репетиции парада ВМФ внесут коррективы в движение транспорта в центре Петербурга

Ввиду предстоящих репетиций парада по случаю Дня ВМФ в центре Петербурга будут внесены коррективы в движение транспорта. Мероприятия пройдёт 30 июля, однако ограничения введут уже на текущей неделе.

Как рассказали в комитете по транспорту, начиная с 14 июля в центре запрещается остановка транспортных средств.

Запрет устанавливается с 14 июля до 6 утра 4 августа на Адмиралтейской набережной от Адмиралтейского проезда до Сенатской площади; на Дворцовой набережной от Эрмитажного моста до дома №36 и на Университетской набережной, у дома №5.

В период с 17 июля по 23:59 7 августа водителям воспрещается останавливаться в Черноморском переулке. С 19 июля до 1 августа запрет распространится также на Таможенный переулок.

Кроме того, сузят полосы движения на Английской и Дворцовой набережных. В первом случае ограничение вводится с 15 июля до 6 утра 4 августа, а во втором — с полудня 20 июля до 01:00 1 августа.

Во время репетиций маломерным судам запрещается двигаться по акватории Невы, в том числе у "Большого порта Санкт-Петербург".

Фото: ЗАКС.Ру