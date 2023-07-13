Усинск и Воркута заметно обогнали Петербург в зарплатном рейтинге СЗФО

Петербург оказался на седьмом месте в зарплатном рейтинге среди городов Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Соответствующий вывод, проанализировав рынок, сделали аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter.

Согласно проведённому исследованию, средняя зарплата по СЗФО держится на отметке 59 тысяч рублей.

Первенство в рейтинге досталось Усинску (Коми), где среднее жалованье составляет 115 тысяч рублей. Второе место за Воркутой (90 тысяч рублей), а на третьем расположилась Ухта (76 тысяч рублей).

Петербург в перечне оказался лишь на седьмой позиции со средней зарплатой в 71 тысячу рублей.

В HeadHunter отметили также, что в течение первого полугодия 2023 года в Северной столице для соискателей было доступно 439 тысяч вакансий, что составляет 65,5% от совокупного количества предложений по СЗФО.

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