Из петербургского Пулково запустят прямые рейсы в Алжир

Начиная с 27 июля из петербургского Пулково начнут летать самолёты в Алжир, информирует в четверг, 13 июля, пресс-служба оператора аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

Рейсы будет осуществлять новая авиакомпания Air Algerie. Перелёты в одноимённую столицу Алжира запланированы на вторник, четверг и воскресенье на самолётах Boeing 737–800.

Вылет из Алжира в Северную столицу намечен на 20:30, прилёт — в 03:15. Из Пулково в столицу обозначенного северо-африканского государства самолёты вылетят в 04:15, а прилетят — в 07:15.

Фото: ЗАКС.Ру