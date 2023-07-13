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Новости 10:46

Из петербургского Пулково запустят прямые рейсы в Алжир

фото ЗакС политика Из петербургского Пулково запустят прямые рейсы в Алжир

Начиная с 27 июля из петербургского Пулково начнут летать самолёты в Алжир, информирует в четверг, 13 июля, пресс-служба оператора аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

Рейсы будет осуществлять новая авиакомпания Air Algerie. Перелёты в одноимённую столицу Алжира запланированы на вторник, четверг и воскресенье на самолётах Boeing 737–800.

Вылет из Алжира в Северную столицу намечен на 20:30, прилёт — в 03:15. Из Пулково в столицу обозначенного северо-африканского государства самолёты вылетят в 04:15, а прилетят — в 07:15.

Фото: ЗАКС.Ру


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