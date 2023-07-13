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Новости 11:05

Владимира Милова* заочно арестовали по делу о "фейках"

фото ЗакС политика Владимира Милова* заочно арестовали по делу о "фейках"

Басманный суд Москвы постановил заочно заключить под стражу оппозиционного политика Владимира Милова* в рамках дела о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Об этом пишет РБК.

Предварительная мера будет действовать в течение двух месяцев с момента задержания бывшего замминистра энергетики. В его деле есть отягчающее обстоятельство: по версии силовиков, политик при распространении заведомо ложной информации руководствовался мотивом вражды или ненависти. Ему грозит до десяти лет колонии.

Милов* покинул Россию в первой половине 2021 года, не желая быть привлеченным к уголовной ответственности на фоне массовых митингов в поддержку его единомышленника Алексея Навального. Сегодня он проживает в одной из стран Балтии.

*Минюст внес Владимира Милова в единый реестр иноагентов


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