Владимира Милова* заочно арестовали по делу о "фейках"

Басманный суд Москвы постановил заочно заключить под стражу оппозиционного политика Владимира Милова* в рамках дела о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Об этом пишет РБК.

Предварительная мера будет действовать в течение двух месяцев с момента задержания бывшего замминистра энергетики. В его деле есть отягчающее обстоятельство: по версии силовиков, политик при распространении заведомо ложной информации руководствовался мотивом вражды или ненависти. Ему грозит до десяти лет колонии.

Милов* покинул Россию в первой половине 2021 года, не желая быть привлеченным к уголовной ответственности на фоне массовых митингов в поддержку его единомышленника Алексея Навального. Сегодня он проживает в одной из стран Балтии.

*Минюст внес Владимира Милова в единый реестр иноагентов