В Госдуму внесли петербургский законопроект о предоставлении выплат на жильё ветеранам СВО

Депутаты Государственной думы РФ изучат законопроект, предполагающий преимущественное право всех ветеранов МВД, в том числе - ветеранов СВО, на получение социальных выплат на жильё. На сегодняшний день такой преференцией обладают лишь участники боевых действий в Афганистане.

Коррективы в действующее законодательство подготовили депутаты Заксобрания Петербурга. Авторы инициативы выступили с предложением распространить право на получение единовременной выплаты на покупку либо строительство жилья на всех ветеранов боевых действий, вне зависимости от основания, на котором они удостоились данного статуса, следует из пояснительной записки к документу.

В числе граждан, которые могут получить льготу, будут ветераны боевых действий в Афганистане, Таджикистане, Чечне, Сирии, а также участники военной спецоперации (СВО) на территориях Украины и ЛДНР.

Инициативу петербургских парламентариев поддержало правительство РФ.

Фото: ЗАКС.Ру