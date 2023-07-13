Петербуржец стал фигурантом дела о хищении данных с "Госуслуг"

В Уфе полицейские задержали петербуржца по подозрению в неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК), о чем сообщает региональный главк МВД.

Согласно материалам дела, злоумышленник создал несколько сайтов, почти не отличимых от официальных сайтов государственных учреждений. На поддельных ресурсах от посетителей требовалась авторизация, из-за чего они вынуждены были вводить данные из своих аккаунтов на "Госуслугах".

"Фигурант получал доступ к чужим аккаунтам и, меняя пароли, использовал их для подачи заявок в микрокредитные организации. Перечисленные деньги выводил через анонимные электронные кошельки и обналичивал", - рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Когда лимит того или иного кредита заканчивался, фигурант удалял учетную запись на фишинговом сайте. Таким образом от его действий могло пострадать более 130 граждан. В качестве предварительной меры доставленному в Петербург подследственному назначили запрет определенных действий.

Фото: ЗАКС.Ру