В Госдуме предложили признавать многодетными семьи с двумя детьми

Заместитель председателя Государственной думы Владислав Даванков ("Новые люди") выступил с инициативой признавать семьи, воспитывающие двух детей, многодетными, передаёт РИА Новости. Своё предложение парламентарий направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

"Прошу Вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве…", — гласит обращение Даванкова.

В обоснование своей идеи Даванков приводит данные, что в России проживает малое количество семей с тремя и более детьми. В то же время родители, воспитывающие двух детей, не планируют "расширяться" по финансовым соображениям.

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