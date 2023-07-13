На мосту Александра Невского временно ограничат трамвайное движение ввиду ремонтных работ

В ночь с 15 на 16 июля в Петербурге на мосту Александра Невского введут временные ограничения на движение трамвайного транспорта ввиду проводимых на линии работ, информирует пресс-служба ГУП "Горэлектротранс".

На переправе будут вестись срочный аварийный ремонт. Он стартует в 22:00 15 июля и закончится в 02:00 16 июля.

В связи с проводимыми работами изменится движение следующих трамвайных маршрутов: № 30 проследует от конечной остановки "Станция метро "Ладожская" по действующей трассе до метро "Новочеркасская"; в свою очередь № 39 будет ходить от конечной "Трамвайный парк им. Володарского" по действующей трассе метро "Новочеркасская".

Фото: ЗАКС.Ру