В суде посмотрели, как КОИБ в Красном Селе подводил итоги голосования на участке №1213

В Красном Селе продолжается судебное разбирательство из-за итогов дополнительных муниципальных выборов, которые прошли в округе 9 апреля. Тогда оба свободных места в совете МО "Красное село" получили кандидаты от "Единой России" благодаря аннулированию бюллетеней на участке № 1213, где голосовали военнослужащие. Решение не подводить результаты голосования на участке пытаются оспорить группа местных жителей и экс-кандидатка от "Справедливой России - За правду" Галина Симоненкова, которая стала бы депутатом, если бы бюллетени со спорного участка были учтены. В районном суде 12 июля посмотрели видео, на котором КОИБ подводит итоги голосования, хотя и не должен был.

Переводили ли КОИБ на участке № 1213 в режим подсчета голосов, представители УИК и ТИК в суде с уверенностью сказать не могли. Никаких подобных документов в территориальную избирательную комиссию не поступало. Также в суде выступила секретарь УИК № 1213 Татьяна Смирнова, которая не смогла подтвердить, выдавал ли агрегат какие-либо документы. Определить "на слух", переводился ли КОИБ в режим подсчета (устройство проговаривает количество бюллетеней за каждого кандидата), Смирновой тоже не удалось. Юрист справедливороссов Иван Попов, который представляет интересы Симоненковой, предложил ознакомиться с видеозаписью, на которой видно, как КОИБ оглашает результаты подсчета.

Ответчики настаивали, что видеозапись была получена незаконно из-за запрета ведения съемки на участке. Предполагалось, что на этом участке должны голосовать военнослужащие из военной части в Хвойном. По этой причине в помещении для голосования не было видеонаблюдения. Процесс на смартфон запечатлел доверенное лицо кандидата от "Яблока" Михаил Лебедев, который также давал показания в суде.

Аргументами в пользу "незаконности" съемки стало письмо командира части об участии военных в голосовании, документы Центризбиркома, а также жалоба на съемку от одного из членов комиссии. Отметим, реакцией ТИК на жалобу о съемке стало, по словам ответчиков, обращение в МВД, однако никакого ответа от ведомства за все это время не поступило. Несмотря на возражения, суд согласился посмотреть запись. На ней было непосредственно оглашение результатов, а также раздача копий оригинала документа, который выдал КОИБ, всем желающим. В ТИК этого документа не видели.

Следующие заседания по искам суд назначил на 31 июля.

Отметим, в Красносельский суд поступил еще один иск от Симоненковой. Она намерена добиваться отмены итогов результатов по всему округу. В партии полагают, раз выявленные нарушения не позволили подвести итоги голосования на участке № 1213, то по этим же причинам не может быть установлено действительное волеизъявление красноселов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру