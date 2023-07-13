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Новости 14:14

В Петербурге предложили закрепить в городском законе о памятных датах День Победы над милитаристской Японией

фото ЗакС политика В Петербурге предложили закрепить в городском законе о памятных датах День Победы над милитаристской Японией

В Законодательное собрание Петербурга внесли законопроект, согласно которому в городском законе о праздничных датах хотят закрепить победу над милитаристской Японией. Документ подготовили единороссы Всеволод Беликов, Юрий Гладунов и Константин Чебыкин. Памятную дату в соответствии с федеральным законом хотят объединить с днем празднования окончания Второй мировой войны 3 сентября. 

С июля 2023 года общероссийский праздник теперь называется "День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны" вместо "День окончания Второй мировой войны".

"Закрепление Дня Победы над милитаристской Японией на федеральном уровне отражает принцип исторической справедливости, в связи с чем представляется целесообразным также закрепить указанную памятную дату России в законодательстве Санкт-Петербурга", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

Отметим, что в думском комитете по обороне смену названия объясняли в том числе "контрмерой" в ответ на недружественную кампанию Токио и "коллективного Запада" против России из-за начала специальной военной операции.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Беликов Всеволод Федорович 
Гладунов Юрий Николаевич 
Чебыкин Константин Александрович 




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