"Речь нечёткая, перестал чувствовать ногу": В Петербурге госпитализировали 92-летнего артиста Краско

Народный артист РФ, 92-летний актёр Иван Краско вновь попал в больницу с подозрением на инсульт. На данный момент он находится в отделении реанимации, поделился с "Фонтанкой" концертный директор Вячеслав Смородинов.

"Он находился с сыном на даче, речь стала нечеткая, перестал чувствовать ногу. Вызвали областную скорую, его доставили в Петербург и там уже поместили в реанимацию", — рассказал Смородинов.

По словам врачей, симптомы, выявленные у Краско, говорят как о самом инсульте, так и уже его последствиях.

Следует напомнить, что в январе текущего года Краско уже пережил госпитализацию с инсультом. При этом через 9 дней его отпустили домой, а 27 числа он вышел на сцену Театра им. Комиссаржевской, сыграв в спектакле "Я вернулся в мой город".

Фото: ЗАКС.Ру