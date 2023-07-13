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"Речь нечёткая, перестал чувствовать ногу": В Петербурге госпитализировали 92-летнего артиста Краско

фото ЗакС политика "Речь нечёткая, перестал чувствовать ногу": В Петербурге госпитализировали 92-летнего артиста Краско

Народный артист РФ, 92-летний актёр Иван Краско вновь попал в больницу с подозрением на инсульт. На данный момент он находится в отделении реанимации, поделился с "Фонтанкой" концертный директор Вячеслав Смородинов.

"Он находился с сыном на даче, речь стала нечеткая, перестал чувствовать ногу. Вызвали областную скорую, его доставили в Петербург и там уже поместили в реанимацию", — рассказал Смородинов.

По словам врачей, симптомы, выявленные у Краско, говорят как о самом инсульте, так и уже его последствиях.

Следует напомнить, что в январе текущего года Краско уже пережил госпитализацию с инсультом. При этом через 9 дней его отпустили домой, а 27 числа он вышел на сцену Театра им. Комиссаржевской, сыграв в спектакле "Я вернулся в мой город".

Фото: ЗАКС.Ру


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