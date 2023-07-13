В Пулково открыли новое здание линейного отдела полиции

Спикер петербургского парламента Александр Бельский посетил торжественное открытие нового трехэтажного здания линейного отдела МВД, расположенного в аэропорту Пулково. Смольный передал нуждавшиеся в реконструкции помещения в пользование силовикам почти двадцать лет назад, пишет пресс-служба ЗакСа. Общая площадь нового здания составляет около трех тысяч кв. метров.

"Аэропорт Пулково – один из самых сложных объектов в городе, но вы успешно справляетесь со всеми задачами. Даже если возникают какие-либо проблемы, они решаются максимально оперативно и незаметно", - произнес Бельский.

Участники встречи отметили, что реконструкция стала историческим событием и что она смогла состояться вопреки пандемии коронавируса и военной спецоперации.

Помимо необходимой офисной мебели и техники, в новом здании МВД имеются спортзал и актовый зал.

Фото: пресс-служба Мариинского дворца