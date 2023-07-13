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Новости 16:51

Суд отклонил иск "Ленфильма" на 14 млн рублей к бывшему гендиректору

фото ЗакС политика Суд отклонил иск "Ленфильма" на 14 млн рублей к бывшему гендиректору

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти не стал удовлетворять иск киностудии "Ленфильм" к ее бывшему генеральному директору Эдуарду Пичугину. Карточку дела на сайте суда обнаружил ТАСС. Юрлицо требовало взыскать с ответчика свыше 14 млн рублей.

Другие подробности иска и его рассмотрения в суде обещают обнародовать спустя пять дней.

Представители киностудии уточнили, что их материальные претензии связаны с договором лизинга. Аналогичный иск будет подан в адрес компании "Кино Сити", учрежденной Пичугиным.

Эдуард Пичугин возглавлял "Ленфильм" до 2020 года, когда киностудия находилась в тяжелом финансовом положении и имела более полутора миллиарда долгов.

Фото: ЗАКС.Ру


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