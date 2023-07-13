Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о назначении Алексея Комиссарова ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), информирует пресс-служба правительства.

В вуз Комиссаров пришёл в 2017 году. В конце января 2023-го он стал исполняющим обязанности ректора вместо Владимира Мау, который ранее занимал этот пост. Последний в июле 2022 года попал под уголовное преследование по делу о фиктивном трудоустройстве в РАНХиГС 12 сотрудников. В середине октября дело Мау прекратили.

Начиная с 2018 года Комиссаров возглавляет АНО "Россия — страна возможностей", учрежденную управлением делами президента России.

Фото: komissarov.com