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Новости 17:33

Ректором РАНХиГС стал глава президентской организации "Россия  — страна возможностей" Комиссаров

фото ЗакС политика Ректором РАНХиГС стал глава президентской организации "Россия  — страна возможностей" Комиссаров

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о назначении Алексея Комиссарова ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), информирует пресс-служба правительства.

В вуз Комиссаров пришёл в 2017 году. В конце января 2023-го он стал исполняющим обязанности ректора вместо Владимира Мау, который ранее занимал этот пост. Последний в июле 2022 года попал под уголовное преследование по делу о фиктивном трудоустройстве в РАНХиГС 12 сотрудников. В середине октября дело Мау прекратили.

Начиная с 2018 года Комиссаров возглавляет АНО "Россия — страна возможностей", учрежденную управлением делами президента России.

Фото: komissarov.com


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