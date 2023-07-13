В ходе Форума будущих технологий Путин в шутку вспомнил о 1937 годе

Президент РФ Владимир Путин принимает очное участие в пленарном заседании Форума будущих технологий, который проходит в Москве с 9 по 14 июля. Отрывки из выступлений приводит Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Модератор дискуссии Руслан Юнусов, обращаясь к участвующим, вспоминал символы нового и прошлого времён. К пример, он напомнил собравшимся об открытии памятника "Рабочий и колхозница" Веры Мухиной, которое состоялось в печально известном 1937 году. Монумент стал одним из символов того времени.

– Хорошо, что вы вспомнили именно об этом, а не о чём-то другом из 37-го года, – сыронизировал Путин.

– Мы позитивные, у нас позитивный форум, – ответил на это Юнусов.

В продолжение темы участники дискуссии поговорили также о заслугах экс-главы НКВД Лаврентия Берии, а именно – о его вкладе в развитие атомной отрасли Советского Союза.

Следует напомнить, что 1937 год – это время начала Большого террора в СССР. Жертвами карательной спецоперации, по разным оценкам, стали свыше миллиона человек.

Фото: kremlin.ru