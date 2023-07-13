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Новости 18:06

В Москве задержали замглавы Минцифры Паршина

фото ЗакС политика В Москве задержали замглавы Минцифры Паршина

Следственный комитет подал ходатайство в суд об аресте заместителя министра цифрового развития Максима Паршина, передает "Коммерсант".

Задержанного в столице чиновника преследуют по делу об особо крупной взятке (ч. 6 ст. 290 УК), размер которой пока не называется. Суть коррупционного преступления источники в правоохранительных органах тоже пока журналистам не раскрывают.

Собеседник издания из правительства уточнил, что Паршина взяли с поличным при передаче денег. Минцифры оказывает содействие силовикам в установлении фактов.

UPD 18:35 Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале рассказал, что Паршина задержали накануне в ресторане при получении взятк в размере 3,5 млн рублей.

фото: digital.gov.ru


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