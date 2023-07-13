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Новости 18:42

Петербуржцам пообещали купальный сезон до конца августа

фото ЗакС политика Петербуржцам пообещали купальный сезон до конца августа

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал журналистам, что купальный сезон в городе и области, по его прогнозу, продлится до конца лета.

В течение ближайших полутора месяцев средняя температура воздуха составит 20-25 градусов. При этом не ожидается ни долгих дождей, ни сильной жары.

"Все перспективы на август говорят о том, что температура воздуха не будет низкой, даже с небольшой положительной аномалией", - приводит его слова ТАСС.

Ближайший уик-энд, по расчетам специалистов, должен выдаться чрезвычайно теплым: воздух способен будет прогреться до 29 градусов, а температура воды в отдельных районах превысит 20 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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