Муниципалам из Ульянки грозит выселение

Муниципальное образование "Ульянка" рискует лишиться своего помещения на улице Генерала Симоняка. Прокуратура Кировского района обратилась в суд с требованием приостановить эксплуатацию всего здания торгово-бытового центра, в котором располагается муниципальный совет и местная администрация. Причиной выселения может стать предаварийное состояние строения.

Иск прокуратуры был подан еще в марте 2023 года, однако муниципалы о предстоящем суде узнали лишь две недели назад. Всего в иске девять ответчиков, среди которых комитет имущественных отношений и физлица, на которых оформлена доля в собственности. МО "Ульянка" проходит по иску в качестве третьего лица. Отметим, в таком же статусе числится отделение полиции, расположенное за углом.

Помощник прокурора, который осматривал здание, в акте проверки отметил разрушение защитного слоя бетона, коррозию арматуры, крен подпорок и другие недостатки, которые "критически влияют на несущую способность здания". Кроме того, сбоку дома есть эстакада, которая тоже на грани обрушения. Еще в декабре 2021 года в ГИБДД было направлено требование установить бетонные ограждения, чтобы пресечь заезд автомобилей к расположенной наверху овощебазе и пункту приема вторсырья, однако один из владельцев помещений регулярно сдвигает его в сторону.

Если суд удовлетворит требование прокуратуры, то муниципалитету придется "съезжать". Сейчас округ арендует помещение на безвозмездной основе у комитета имущественных отношений. Депутат МО "Ульянка" Павел Кондрашов рассказал ЗАКС.Ру, что договор был заключен давно, и по нему ремонт помещений должны проводить за счет муниципального образования. Здесь возникает коллизия. Мундеп подчеркнул, что округ не может тратить на это деньги, ссылаясь на мнение Контрольно-счетной палаты.

Глава округа Оксана Хлебникова рассказала ЗАКС.Ру, что говорила о необходимости капитального ремонта еще в 2019 году, однако возможный "переезд" потребует бюрократических усилий. При смене юридического адреса придется менять Устав, вносить изменения в ЕГРЮЛ и другие документы.

- Если нам предоставят другое помещение - я за это здание сильно держаться не буду, потому что понятно, что капремонт требуется. Я об этом еще в 2019 году говорила, что здание находится в плачевном состоянии. Если КИО нам предоставит другое помещение - мы с радостью переедем и будем дальше проводить свою работу там. Я уже сказала, ладно, куплю палатку, буду вести прием, что делать, - рассказала Хлебникова.

Сейчас глава округа готовит письмо в комитет с предложением обсудить дальнейшую судьбу муниципалитета до заседания суда, которое должно состоятся 20 июля. Она не исключает такого исхода событий, что муниципалитет обяжут проводить капремонт здания. В таком случае процесс может затянуться на годы.

- Понимаем, что магазин можно закрыть, а как же закрыть муниципальное образование? У нас опека и так далее. Это, конечно, ни в коем случае не должно произойти. Я сейчас пишу обращение в КИО, чтобы они нам предоставили другое помещение и здесь уже разбирались. Мы-то не можем приостановить свою деятельность. У нас прием граждан. Это наше полномочие непосредственное. Самое главное - опека. Куда мы это все денем? - добавила Хлебникова.

Торговый дом на улице Генерала Симоняка был построен в 70-х годах. По данным сервиса 2GIS, по этому адресу расположено более 20 организаций. Всего в Петербурге по этому проекту построено около пяти зданий. На ресурсах, посвященных советской архитектуре, такие дома прозвали "бубликами" из-за круглой галереи в центре дома. Сейчас на картах он так и называется.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру