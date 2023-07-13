Петербургские суды вернули полиции "митинговые" протоколы на "Зенит"

Дзержинский и Петроградский районные суды вернули полиции административные дела, составленные в отношении ФК "Зенит", информирует объединённая пресс-служба городских судов в четверг, 13 июля.

Составителю вновь необходимо доработать направленные инстанциям документы. В прошлый раз суды указывали на тот факт, что бумаги оформлялись без законного представителя.

На сей раз возникли аналогичные обстоятельства.

"Из приложенной квитанции об отправке не представляется возможным установить, было ли извещение о составлении протокола получено представителем и когда, указанный в квитанции РПО не позволяет отследить данное почтовое отправление на сайте АО "Почта России". Также в материалах отсутствуют сведения о направлении копии протокола законному представителю должностного лица", - указали в объединённой судебной пресс-службе.

Напомним, что футбольному клубу "Зенит" инкриминируют нарушение митингового законодательства, а именно - организацию одновременного пребывания граждан (ч. 1 ст.20.2.2 КоАП) во время празднования победы команды в чемпионате России 13 мая. Действо прошло в центре Петербурга на Невском проспекте.

В общей сложности после 13 мая полиция Северной столицы составила три протокола и направила их в Дзержинский, Петроградский и Октябрьский райсуды.

Статья, вменяемая клубу, предполагает штраф для юрлиц в размере от 250 до 500 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру