На пути к Петергофу завершился капремонт одного из перекрестков

В Петродворцовом районе Петербурга привели в порядок перекресток Петергофского шоссе и проспекта Буденного, о чем сообщает пресс-служба КРТИ. Капитальный ремонт велся на участке дороги длиной 470 метров.

В результате работ шоссе по четной стороне расширили с двух до трех полос, а на противоположной стороне организовали дополнительную полосу для левого поворота. Помимо этого, на оживленном перекрестке полностью починили асфальт, сделав его более прочным и долговечным, и обновили ливневую канализацию.

Наконец, для пешеходов построили две автобусные остановки, установили шесть светофоров, проложили тротуары и установили 1 240 метров линий электрического освещения.

фото: gov.spb.ru