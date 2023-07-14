В зоне платной парковки на Рубинштейна почти закончили устанавливать следящие за автомобилями камеры

В Петербурге в зоне платной парковки на улице Рубинштейна завершается установка комплексов фото- и видеофиксации, которые следят за автомобилями, занимающими стояночные места, информирует пресс-служба комитета по транспорту.

На сегодняшний день смонтирована 21 из 23 камер наблюдения.

"Они будут работать по аналогии с 96 автомобилями парковочной инспекции, оборудованными установкой "Дозор" и курсирующими с 15-минутным интервалом по улицам платной парковки", - уточнили в комтрансе.

Под надзором камер, работающих в режиме реального времени, будут находиться как парующиеся, так и отъезжающие автомобили. Все зафиксированные данные отгружаются в систему "Единое городское парковочное пространство" для сверки информации об оплате парковочной сессии. Нарушителям правил стоянки грозит штраф в 3 тысячи рублей.

Также камеры фиксируют автомобили с закрытыми номерами.

Фото: Начальник транспортного цеха / Telegram