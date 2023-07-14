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Новости 12:35

Первый зампред жилищного комитета возглавил Горжилобмен

фото ЗакС политика Первый зампред жилищного комитета возглавил Горжилобмен

Первый заместитель председателя жилищного комитета Роман Канивцов возглавил подведомственное учреждение Горжилобмен. На новую должность чиновник заступил 12 июля. На посту директора ведомства Канивцов намерен сделать упор на открытости и даже завел страничку в соцсети "ВКонтакте".

Горжилобмен занимается оказанием содействия очередникам из расселяемых коммунальных квартир, многодетным семьям и другим группам. Также учреждение предоставляет услуги по приватизации, продаже помещений государственного жилищного фонда.

В свой первый рабочий день чиновник провел совещание по "открытости и клиентоориентированности". Рассказал о тестировании новых личных кабинетов очередников, которые начнут работу уже в августе. Также Канивцов анонсировал создание кол-центра в Горжилобмене, чтобы все желающие могли получить информацию "из первых уст". 

С 2014 года Канивцов работал в комитете по тарифам в должности начальника отдела регулирования тарифов электроэнергетической отрасли. В 2020 году перешел в жилком на пост первого заместителя главы, где курировал координационно-аналитическое управление и отвечал за отдел контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности, отдел планирования и исполнения бюджета, а также за планово-экономический отдел. 

Константин Леньков / Фото с личной страницы Романа Канивцова "ВКонтакте"


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