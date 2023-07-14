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Новости 12:40

Депутат Госдумы Чернышов получил повреждение в ДТП

фото ЗакС политика Депутат Госдумы Чернышов получил повреждение в ДТП

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, представляющий ЛДПР, попал в автомобильную аварию. В момент ДТП он находился на заднем сиденье своего служебного автомобиля. Разговаривая по мобильному телефону, он не сразу понял, что произошло.

"Из-за старой травмы руки врачи решили перестраховаться и наложить лангетку", - написал Чернышов в своем Telegram-канале.

По словам законотворца, кроме него,  в происшествии никто не пострадал.

На сентябрьских выборах политик будет баллотироваться на пост мэра Москвы. Уже через несколько дней он рассчитывает возобновить встречи с избирателями.

фото: duma.gov.ru


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