В преддверии предвыборной кампании Памфилова назвала электорат в лице участников СВО "политической элитой"

Руководитель Центризбиркома Элла Памфилова уверена, что, несмотря на военную спецоперацию, отношение россиян к выборам не изменилось. Более того, в рядах электората появилась новая "политическая элита". Высказывания главы ЦИК приводит радио Sputnik.

В то же время в нынешних реалиях люди острее воспринимают любую "фальшь и ложь", подчеркнула Памфилова. Именно поэтому ЦИК намерен содействовать победе тех руководителей, которые идут нога в ногу со временем, тем, кому доверяют избиратели.

"Когда приезжаешь оттуда (из зоны СВО. – Прим. ред.), хочется подтянуться, стать лучше. Я о чём – они придут сюда со своими запросами. Это элита политическая. Но и здесь у людей сейчас обостренное чувство социальной справедливости, обостренное чувство неприятия всякой фальши и лжи. Кому ты нужен, если ты слабый, натянули тебе результат какой-то (на выборах. – Прим. ред.), конкуренция была фиктивная? И что ты будешь делать?" – задаётся вопросами Памфилова.

Напомним, что 10 сентября текущего года в России пройдут выборы в 85 субъектах страны. Впервые в электоральном событии будут участвовать жители присоединённых к РФ регионов: ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Фото: ЗАКС.Ру