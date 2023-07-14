В студенческом общежитии в Петербурге вывесили инструкции на случай атаки беспилотников и взрыва

В зданиях общежитий межвузовского студгородка на Бассейной улице, в которых проживают около 10 тысяч учащихся из 35 вузов Петербурга и Ленинградской области, разместили распечатанные на бумаге инструкции на случай взрывов или атаки беспилотников, пишет 47news.

Так, если взрывается самодельное устройство, студентам следует уйти как можно дальше от места происшествия. Оказывать помощь окружающим жителям студгородка следует только исходя из указаний сотрудника общежития. Также рекомендуется выключить телефон.

В случае поджога здания проводить эвакуацию следует "в строгом соответствии с планом и отработанной в ходе тренировок последовательности". По словам студентов, подобные мероприятия действительно проходят дважды в год.

Аналогичные действия следует выполнить при атаке беспилотника. При этом алгоритм действий в случае попадания БЛА напрямик в комнату не конкретизирован.

В администрации студгородка в разговоре с журналистами сообщили, что появление инструкций обосновано "ситуацией в стране".

Фото: pixabay