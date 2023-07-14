ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:45

Петербургская компания проверит пассажиров новосибирского метро на пары алкоголя

фото ЗакС политика Петербургская компания проверит пассажиров новосибирского метро на пары алкоголя

IT-компания "Лазерные системы" из Петербурга намерена нынешней осенью провести оригинальный эксперимент на новой станции новосибирского метро "Спортивная", о чем сообщает пресс-служба организации.

За свой счет фирма установит в вестибюле специальное оборудование, способное улавливать пары этанола. Таким образом будет исследовано, какое количество пассажиров и пассажиры каких профессий пользуются подземкой в состоянии алкогольного опьянения или с похмелья.

"Прохождение через алкорамку будет добровольным, а участникам компания "Лазерные системы" оплатит проезд в новосибирском метро", - уточнил представитель компании Павел Бражников.

"Алкорамки", разработанные "Лазерными системами", уже используются на производствах. Они автоматически блокируют вход на крупные предприятия нетрезвым сотрудникам.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама