ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:58

Синоптики прогнозируют в Петербурге субботнюю грозу и воскресную жару

фото ЗакС политика Синоптики прогнозируют в Петербурге субботнюю грозу и воскресную жару

На предстоящих выходных погода в Петербурге обещает быть переменчивой: в субботу город может накрыть гроза, а в воскресенье прийти жара. Прогнозом делится синоптик Александр Колесов в своём Telegram-канале.

Специалист уточнил, что в атмосфере над западными районами Ленинградской области уже случились невидимые глазу изменения: так, в течение ближайших дней в акватории Финского залива будет довольно ветрено.

В пятницу, 14 июля, в ряде районов города могут пройти кратковременные дожди. Воздух прогреется до +22…+23 градусов, тогда как в воскресенье ожидается до +25…+28.

Колесов отметил, что лучшим решением для петербуржцев будет отправиться на выходных к воде.

При этом в понедельник, 17 июля, город на Неве снова "захватит" атмосферный фронт с дождями и похолоданием.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама