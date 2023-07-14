Синоптики прогнозируют в Петербурге субботнюю грозу и воскресную жару

На предстоящих выходных погода в Петербурге обещает быть переменчивой: в субботу город может накрыть гроза, а в воскресенье прийти жара. Прогнозом делится синоптик Александр Колесов в своём Telegram-канале.

Специалист уточнил, что в атмосфере над западными районами Ленинградской области уже случились невидимые глазу изменения: так, в течение ближайших дней в акватории Финского залива будет довольно ветрено.

В пятницу, 14 июля, в ряде районов города могут пройти кратковременные дожди. Воздух прогреется до +22…+23 градусов, тогда как в воскресенье ожидается до +25…+28.

Колесов отметил, что лучшим решением для петербуржцев будет отправиться на выходных к воде.

При этом в понедельник, 17 июля, город на Неве снова "захватит" атмосферный фронт с дождями и похолоданием.

Фото: pixabay