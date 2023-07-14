Смольный хочет изменить нормативы обеспеченности населения торговыми объектами

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга подготовил проект закона об изменении нормативов обеспеченности населения торговыми объектами. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации города.

Согласно законопроекту, норматив по стационарным торговым объектам должен быть равен 16 240 единиц, а норматив по таким же объектам с продовольственными товарами - 7 280 единиц. Также изменяется показатель по нестационарным торговым объектам - 3 366 единиц, а для ярмарок и розничных рынков - 224 единицы.

Документ вносит изменения в существующий закон об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. Сейчас в нем указано не конкретное количество единиц магазинов, а размер торговых площадей на 1000 человек. В частности, для стационарных торговых объектов - 625 кв. м на 1000 человек. Также в действующем законе отдельно прописаны нормы для каждого муниципального образования Петербурга - в новой версии этого нет.

На антикоррупционной экспертизе законопроект должен пробыть до 28 июля. Затем его должны внести в петербургский парламент на одобрение депутатов.

София Саттарова / фото: ЗАКС.Ру