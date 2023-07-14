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Новости 14:49

Путин утвердил выплаты до 5 млн рублей семьям работников, погибших при создании укреплений

фото ЗакС политика Путин утвердил выплаты до 5 млн рублей семьям работников, погибших при создании укреплений

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении выплат в размере до 5 млн рублей семьям работников, погибших при создании фортификационных сооружений на пограничных территориях страны. Документ доступен на портале правовой информации.

Кроме того, гражданам, получившим ранения в ходе работ по созданию укреплений, будет выплачено по 3 млн рублей.

Приказ распространяется на такие регионы, как Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.

Весной подобные меры поддержки получили семьи сотрудников МЧС, которые погибли при исполнении своих задач в зоне СВО.

Фото: kremlin.ru


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