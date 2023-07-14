Беглов присвоил мундепу из Красного Села почетное звание "Заслуженный работник торговли и услуг в Санкт-Петербурге"

Губернатор Петербурга Александр Беглов 13 июля присвоил почетное звание "Заслуженный работник торговли и услуг в Санкт Петербурге" главе Красносельского рынка, депутату-единороссу МО "Красное Село" Александру Ентелю. Церемония прошла в Смольном 13 июля.

Красносельский рынок существует с 1994 года. Управляющая компания ООО "Красное", которую возглавляет Ентель, была зарегистрирована в 2002 году. На сайте рынка сказано, что компания также ежегодно жертвует не менее 300 тысяч рублей.

"При невозможности финансирования со стороны МС задач при обращении граждан, школ, детсадов, поликлиники, полиции, выделяет на благотворительной основе средства предприятия на решение остронеобходимых проблем и задач населения и организаций" - говорится на сайте рынка.

Отметим, в 2022 году муниципал получил почетный знак "Лучший работник торговли и услуг в Санкт-Петербурге".

Также звания удостоились петербургский бренд одежды "Леди Шарм", комбинат социального питания "Волна", компания, которой принадлежит сеть ресторанов "Мама Рома", сеть гостиниц "Кронвелл менеджмент", универмаг "Московский" и ателье по пошиву одежды.

Константин Леньков / Фото МО "Красное Село"