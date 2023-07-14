Суд приостановил деятельность петербургского ресторана Mickey&Monkeys

Октябрьский районный суд Петербурга на 80 суток закрыл ресторан Mickey&Monkeys, расположенный на Казанской улице, передает объединенная пресс-служба городских судов. В заведении 3 июля прошла проверка, выявившая множественные нарушения санитарно-эпидемиологического характера. Последние подпадают под ст. 6.6 КоАП.

В частности, Роспотребнадзор установил, что на кухне не хватает производственных столов и моечного оборудования. Заведение реализовывало собственную продукцию без маркировки, содержащей дату и время ее изготовления. В Mickey&Monkeys также реализовывали продукты с истекшим сроком годности и с нарушением условий хранения. Наконец, сотрудники ресторана не проходили ежедневный осмотр.

Сторона защиты настаивала на более мягком наказании в виде штрафа. Приостановка деятельности заведения будет отсчитываться с 3 июля.