Дюма, Достоевский, Круз: ФСИН по Петербургу рассказала о книжных предпочтениях заключённых

В петербургских колониях и следственных изоляторах работает 14 библиотек на 131 тысячу книг. В управлении ФСИН по региону рассказали, какую литературу в основном предпочитают арестанты.

Так, в СИЗО чаще всего читают Дарью Донцову, Александра Пушкина и норвежского автора детективных романов Ю Несбё.

Иначе ситуация обстоит в колониях. Там осуждённые Донцовой предпочитают более серьёзную литературу: Александра Дюма, Фёдора Достоевского и фантаста Андрея Круза.

В целом в колониях время в основном коротают за чтением фантастики. Предпочитают таких авторов, как Сергей Лукьяненко, Вадим Панов, Рэй Брэдбери и Стивен Кинг.

В свою очередь, в женских колониях читают романисток Татьяну Введенскую и Анну Гавальду.

В топ-3 самых любимых произведений в петербургских колониях входят: "Преступление и наказание" Достоевского, "Война и мир" Льва Толстого и "Сердце Пармы" Алексея Иванова.

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