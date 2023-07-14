СПбГУ готов потратить на капремонт общежитий и здания Двенадцати коллегий более 2 млрд рублей

Санкт-Петербургский государственный университет ищет подрядчика, который бы отремонтировал общежития вуза за 2 млрд рублей и привёл в порядок инженерные сети и помещения здания Двенадцати коллегий за 549,5 млн рублей. На информацию, отображённую в единой информационной системе "Закупки", обратил внимание "Деловой Петербург".

Ремонт потребуется трём общежитиям на Васильевском острове (ул. Кораблестроителей, 20, корп. 1, литера А). Здание выполнено в форме трилистника и построено в 1985 году. Совокупная площадь помещений превышает 27 тысяч кв. метров. В общей сложности там проживает 2106 человек.

Согласно смете, ремонту подлежат крыльца и фасады здания. Также необходимо провести демонтаж и установку новых перегородок для того, чтобы улучшить эксплуатационные свойства помещений. Кроме того, в здании необходим ремонт полов и внутренние отделочные работы, замена дверей и окон, замена систем отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации и других.

Генеральной проектной организацией выступает ООО "ПетроСтройГарант".

В рамках реализации контракта в 2023-2024 годах СПбГУ выделит по 753,54 млн рублей, а остальные средства — в 2025-м.

Фото: ЗАКС.Ру