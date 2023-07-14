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Новости 18:51

У Обводного канала снесут два неисторических здания ради возведения ЖК

фото ЗакС политика У Обводного канала снесут два неисторических здания ради возведения ЖК

Ради строительства нового восьмиэтажного жилого комплекса на Заозёрной улице, 1Б, примыкающей к Обводному каналу, будут снесены два не признанных историческими здания. Проект уже прошёл согласование в комитете по охране памятников (КГИОП).

Возведением объекта займётся ГК "Ойкумена", которая ранее приобрела участок земли на Заозёрной улице. Согласно мнению опрошенных "Деловым Петербургом" экспертов, на территории можно возвести порядка 5 тысяч кв. метров продаваемых площадей. Объём финансирования в проект может составить не менее полумиллиарда рублей.

Ранее ГК "Ойкумена" возвела в Северной столице пять жилых комплексов в разных районах города.

Фото: pixabay


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