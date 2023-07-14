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Новости 19:28

Дореволюционную дачу в Сестрорецке сняли с государственной охраны

фото ЗакС политика Дореволюционную дачу в Сестрорецке сняли с государственной охраны

Петербургский комитет по охране памятников лишил статуса памятника дачу Ефремова, расположенную в Курортном районе по адресу Тарховский проспект, 46В. На это обратило внимание издание "Канонер".

Чиновники исходили из историко-культурной экспертизы, проведенной Яном Губиным. Специалист счел, что пожар 2011 года превратил дачу в руины и что в связи с этим она не заслуживает государственной охраны. В нынешнем виде, согласно документу, здание представляет собой пример типовой дачной застройки Сестрорецка. Объект находится на балансе городской больницы № 40.

Деревянную дачу в стиле модерн построили в 1913 году. При советской власти в ней базировался пионерский лагерь. Если сооружение снесут, то владелец обязан будет воссоздать его внешний облик.

фото: Влада, Citywalls.ru

фото: citywalls


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