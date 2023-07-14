КГИОП подал в суд на "Севкабель Порт"

В Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поступил иск от комитета по охране памятников к ООО "Управляющая компания "Севкабель Порт", которой принадлежит общественное пространство на юго-западе Васильевского острова. На карточку дела, рассмотрение которого перенесли на сентябрь, обратил внимание РБК Петербург.

Претензии КГИОП связаны с содержанием особняка Мессонье (Кожевенная линия, 38). Согласно выданному чиновниками охранному обязательству, "Севкабель Порт" должен был до ноября прошлого года провести ремонт и реставрацию дома-памятника. Проведения работ комитет так и не дождался. Теперь истец требует обязать пользователей объекта привести его в порядок до конца 2029 года.

С позицией Смольного владельцы общественного пространства не согласны. Они указывают, что договор аренды особняка был заключен только в декабре прошлого года, то есть уже после истечения срока действия охранного обязательства.

"Полагаем, что вопрос будет разрешен во внесудебном порядке: мы просто приведем сроки охранного обязательства в соответствие со сроками нашего договора аренды", - рассказали журналистам представители "Севкабеля".

Здание-памятник на Кожевенной линии построили в 1873 году.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру