С начала купального сезона в Петербурге утонули 16 человек, сообщили в региональном ГУ МЧС. Из числа погибших пятеро оказались детьми.

Жизни 10 купальщиков получилось спасти.

В МЧС напомнили о гибели двух подростков на Верхнем Суздальском озере, произошедшей ранее. Девочку и молодого человека госпитализировали после того, как они стали тонуть, однако оба скончались в больнице.

"До этого случаи гибели детей на водоемах зафиксированы 14 июня, когда в Большом Круглом пруду в Петергофе утонули две сестры 2010 и 2008 годов рождения, и 22 июня — при купании в реке Неве в районе дома № 108 по проспекту Обуховской обороны утонул 15-летний мальчик", — уточнили спасатели.

В МЧС попросили петербуржцев соблюдать правила безопасности при купании, в том числе не пытаться плавать в нетрезвом виде, не подплывать к проходящим мимо судам и ограничить время нахождения в воде 10-15 минутами. Купаться следует в отведенных для этого местах, при этом родителей попросили следить за своими детьми.

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