В России вступил в силу приказ об электронном учете экстремистских материалов

Начиная с 15 июля в России вступил в силу приказ Министерства юстиции, касающийся ведения, формирования и использования банка экстремистских материалов, сообщило РИА "Новости".

Согласно приказу, ответственность за ведение банка данных возлагается на департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния Минюста. Сведения должны будут отображаться в электронном виде.

"Сведения, содержащиеся в банке данных, являются информацией ограниченного доступа", — говорится в приказе Минюста.

Банк данных должен содержать цифровые копии материалов, признанных судом экстремистскими. Также в нем должны храниться копии судебных актов, касающихся признания материалов экстремистскими, а заодно и правовых актов Минюста о включении определенных материалов в перечень экстремистских. Пользоваться банком данных смогут силовые и правоохранительные органы.

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