Следствие попросило арестовать предполагаемого администратора Telegram-канала "Кремлевская прачка"

Следствие ходатайствовало о заключении под стражу полковника ФСБ в отставке Михаила Полякова, которого считают администратором Telegram-канала "Кремлевская прачка", сообщил 15 июля ТАСС. Бывшему сотруднику спецслужбы вменяется статья о вымогательстве.

"В суд поступило ходатайство следственных органов в отношении Михаила Полякова о заключении под стражу по пункту "б" ч. 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство)", — сообщили информагентству в суде.

О задержании Полякова стало известно накануне днем. Как сообщалось, его подозревают в вымогательстве денег у политиков и бизнесменов.

UPD: Тверской районный суд Москвы арестовал Полякова до 13 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе московских судов. По версии следствия, в 2020 по 2023 год он вымогал крупную сумму денег за отказ от публикации сведений, порочащих репутацию АО "Ланит".

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