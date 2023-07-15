В Петербурге задержан иностранец по подозрению в нападении на полицейского

В Петербурге задержан иностранный гражданин по подозрению в применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщили в Главном следственном управлении СК по Петербургу. Уголовное дело возбудил следственный отдел по Петроградскому району.

По данным следствия, вечером 12 июля сотрудники ГИБДД остановили на Кронверкской набережной автомобиль "Хендай Солярис" из-за нарушения правил дорожного движения и общественного порядка. В ходе задержания водитель машины якобы ударил сотрудника полиции.

Сейчас автомобилист задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и выборе меры пресечения. Обстоятельства происшедшего выясняются.

Фото: ЗАКС.Ру