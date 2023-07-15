Останки павших красноармейцев торжественно перезахоронят в Петербурге

Торжественно-траурная церемония перезахоронения останков 11 бойцов Красной армии состоится в четверг, 20 июля, на воинском участке Старо-Пановского кладбища, сообщили в субботу в администрации губернатора. Погибших в Великую Отечественную войну защитников Ленинграда обнаружили поисковики отряда "Рубеж-2" в Красносельском районе города.

"Поисковые отряды сохраняют и увековечивают память о погибших защитниках Отечества. Это благородный труд, и с каждым годом все больше молодых людей принимают участие в поисковом движении", — высказался губернатор Александр Беглов.

Всего в Петербурге действует 51 поисковый отряд общей численностью 845 человек. С 1990 года поисковики обнаружили останки более 30 тысяч погибших красноармейцев. Более чем в семи тысячах случаев удалось установить имена обнаруженных воинов.

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