Роспотребнадзор поддержал увеличение штрафов за нарушение прав потребителей

Роспотребнадзор выступил с поддержкой инициативы об увеличении штрафов для компаний за нарушение прав потребителей, сообщили 15 июля "Известия". Речь идет о предложении "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ) взимать с таких фирм оборотный штраф в размере 1 % с учетом прошлогодней выручки, направленном в правительство и Роспотребнадзор.

В документе предлагается ужесточить ответственность за включение в договор с клиентом противоречащих закону условий, за навязывание услуг или же за требование выплат при возврате некачественных товаров. Как рассказал изданию глава ОПИ Олег Павлов со ссылкой на данные Роспотребнадзора, за последние два года количество нарушений прав потребителей выросло в пять раз.

В самом Роспотребнадзоре инициативу поддержали. "Предусмотренные размеры санкций в полной мере отвечают как целям административного наказания — предупредить новые нарушения, так и степени тяжести совершаемых деяний из-за их умышленного характера", — заявил изданию представитель ведомства.

Сейчас размер взыскания за нарушение прав потребителей составляет 20 тысяч рублей. Как уточнили в Роспотребнадзоре, величина штрафа остается неизменной с 2021 года. При этом нарушения носят массовый характер и негативно сказываются на жизни россиян, добавили там.

В Центробанке заявили, что рассмотрят инициативу, если ОПИ пришлет свое предложение.

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